Oitavo suspeito de espancar e matar rapaz em JF é preso

Na manhã desta sexta-feira (28/3), um oitavo suspeito de envolvimento na morte de Sebastião Felipe, ocorrida no último domingo (23), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, se apresentou espontaneamente na delegacia. Segundo informações do advogado Thiago Rodrigues, Fabiano Marques Lima prestou depoimento e foi encaminhado para o sistema prisional. Fabiano seria o homem que teria passado com o carro sobre o corpo da vítima já desacordada.

Com essa nova prisão, todos os oito suspeitos de envolvimento no crime, seja por agressão direta ou por omissão de socorro, estão em prisão preventiva. No entanto, a Polícia Civil (PCMG) segue com as investigações e não descarta novas prisões, já que o número de investigados pode aumentar. Até o momento dez pessoas são alvo da apuração.

Lista dos oito presos até agora:

Victor Oliveira Assis Madeira: filho da proprietária da boate.

João Pedro Lopes da Silva Souto: funcionário de apoio da boate.

Rafael Jefferson de Souza Venâncio: funcionário de apoio da boate.

João Carlos de Oliveira: funcionário de apoio da boate.

Ricardo Venturini Matozinhos Matos: produtor de eventos.

Itamar Bisaggio Júnior: teria sido agredido por Sebastião Felipe antes de participar do espancamento.

Yhan Galvão: identificado como um dos agressores.

Fabiano Marques Lima: suspeito de ter atropelado a vítima.

O caso

Sebastião Felipe foi brutalmente agredido nas imediações de uma boate em Juiz de Fora, após uma confusão no interior do estabelecimento. Segundo relatos, a vítima teria sido retirada do local com a ajuda de seguranças e, pouco depois, espancada por diversas pessoas.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Sebastião foi retirado de um veículo e agredido violentamente. Testemunhas também afirmaram que uma caminhonete teria passado sobre seu corpo.