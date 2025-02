Boate vizinha a clínica gera reclamações de profissionais e pacientes

Profissionais e pacientes da Clínica de Transição Suntor, localizada no Bairro Alto Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, relatam uma série de transtornos causados pela boate Night Market, que funciona em um imóvel bem em frente. Entre as reclamações estão o som alto proveniente da casa noturna, arruaças feitas por frequentadores embriagados e até um incêndio, possivelmente causado por fogos de artifício disparados durante um evento.

Carlos Costa, diretor-administrativo da Rede Paulo de Tarso, responsável pela Clínica de Transição Suntor, explica que, desde que a unidade de saúde se instalou no local, em 15 de julho, os incômodos com barulho são frequentes. "A gente vem enfrentando, desde a inauguração, recorrentes dificuldades, que comprometem a qualidade da assistência prestada aos nossos pacientes", diz.

O diretor destaca que a clínica abriga atualmente 33 pacientes, mas, em março, disponibilizará 24 novos leitos. "A grande maioria dos pacientes são idosos em processo de reabilitação ou em cuidados paliativos. Ou seja, precisam de um ambiente silencioso para a recuperação", pontua.

De acordo com Costa, o maior problema é que os eventos da boate Night Market acontecem ao ar livre e atravessam a madrugada. A casa abre às sextas e sábados, das 22h às 5h, e aos domingos, das 15h à 0h. O administrador assegura que o volume do som fere não apenas a legislação municipal, mas também o Estatuto do Idoso. "O limite permitido gira entre 50 e 45 decibéis. E eu posso afirmar essa extrapolação, esse desrespeito, porque nós, inclusive, adquirimos um decibelímetro", declara.

Outra reclamação diz respeito aos ruídos causados pelos próprios frequentadores em plena via pública, geralmente quando saem da casa noturna. "Não é incomum, após os eventos, termos episódios de tumultos e brigas entre os participantes. Além disso, alguns carros ficam acelerando em frente à boate", relata.

O representante da clínica também associa a casa noturna a um incêndio ocorrido em uma área de vegetação vizinha ao imóvel, em setembro de 2024, quando Belo Horizonte atravessava um período de seca. "Apesar de não podermos afirmar concretamente a origem desse incêndio, os focos começaram minutos após um show pirotécnico", salienta.

Fiscalização

Para Costa, a fiscalização feita pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) tem sido ineficaz. "Na semana passada, solicitamos ao setor de fiscalização da prefeitura uma inspeção rigorosa das condições acústicas do terraço da boate. Para nossa surpresa, fomos informados por um dos fiscais responsáveis que o setor de licenciamento havia concedido uma nova licença de três meses para a realização de eventos", critica.

"É fundamental que as autoridades compreendam a gravidade desse problema, pois, mais do que uma simples questão de incômodo sonoro, trata-se de uma violação dos direitos dos pacientes, que dependem de um ambiente adequado para a recuperação", conclui o administrador.

Consultada pela reportagem, a PBH informou que "nas vistorias já realizadas, quando acionada por poluição sonora, a fiscalização não identificou decibéis emitidos acima dos limites estabelecidos na Lei de Ruído".

Segundo a PBH, a boate possui Alvará de Localização e Funcionamento válido para a atividade de "Bar com entretenimento". Já para a realização de shows, "a casa tem solicitado autorização de eventos, e as licenças estão sendo emitidas com a condicionante de implementação de Plano de Monitoramento do Ruído na Vizinhança. O Night Market possui licença válida para realização de evento até 5 de março de 2025".

Outro lado

Procurada pela reportagem, a boate Night Market emitiu uma nota, publicada, na íntegra, abaixo:

"O Night Market é um centro de entretenimento que, há 10 anos, contribui ativamente para a vida cultural e social da cidade, oferecendo uma programação diversificada e seguindo rigorosamente todos os parâmetros urbanísticos e regulatórios. Além de cumprir integralmente as normas exigidas, buscamos sempre agregar valor ao bairro e à comunidade.





Nosso espaço recebe centenas de jovens todos os finais de semana, e temos um compromisso inegociável com a segurança, a organização e a qualidade dos serviços oferecidos, garantindo momentos de lazer com responsabilidade.

A localização do Night Market foi cuidadosamente planejada com base em estudos de impacto à vizinhança, priorizando uma área afastada de residências e outras atividades noturnas, de modo a garantir uma convivência harmoniosa com o entorno. No entanto, fomos surpreendidos com a decisão da Suntor Clínica de Transição de instalar uma unidade em frente ao nosso estabelecimento, sem qualquer comunicação prévia ou diálogo sobre a compatibilidade das atividades na região.

Embora estejamos plenamente em conformidade com a legislação vigente, compreendemos que a simples movimentação do nosso público pode gerar impactos para uma atividade hospitalar, que até então não existia na localidade. Por isso, reforçamos nossa disposição para o diálogo e para a construção de soluções que minimizem eventuais incômodos, sempre em busca do equilíbrio entre as diferentes vocações da área.

Reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento harmonioso da cidade e do bairro e permanecemos à disposição para discutir alternativas que conciliem os interesses de todos os envolvidos."