Pastor é indiciado por perturbação do sossego no interior de Minas

Um pastor foi indiciado pela Polícia Civil em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, por perturbação do sossego. Um vizinho da igreja fez a denúncia, ainda em novembro de 2024, por conta do barulho vindo do templo durante e após os cultos. A investigação foi concluída nessa quinta-feira (30/1).





No boletim de ocorrência, o denunciante afirma que aos domingos e às quartas as celebrações abusam do som alto, com músicas, gritos e cornetas. Além disso, após as reuniões as pessoas se reúnem na porta da casa dele, conversando alto até por volta das 23h30. O vizinho também relatou que tem sempre sua garagem bloqueada por carros dos fiéis da igreja.

Durante a investigação, o dono do imóvel afirmou que já tentou contato com o pastor para buscar uma solução para o problema e que, nesse momento, o responsável pela igreja teria se irritado e chamado o morador para uma briga. A situação teria sido gravada e o vídeo entregue à polícia.

Com o fim do inquérito, a Polícia Civil indiciou o pastor por perturbação do sossego, "conforme tipificado no art. 42 do Decreto Lei 3688/41 com pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses, ou multa".