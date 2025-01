IPVA MG: primeira parcela vence dia 7 de fevereiro

A partir do dia 3 de fevereiro motoristas mineiros devem se atentar às datas de quitação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025. O pagamento da primeira parcela pode ser realizado até o dia 7 do mesmo mês, variando de acordo com o final de cada placa.

datas de vencimento SECOM/ Marciano Menezes da Cunha

A inadimplência em relação ao imposto pode resultar em multas, juros, inclusão do nome do contribuinte na Dívida Ativa do Estado e, inclusive, apreensão do veículo em fiscalizações.

Além de quitar as possíveis multas pendentes e o pagamento da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículos (TRLAV), que vence no dia 31 de março, o pagamento do IPVA é fundamental para o licenciamento regular do veículo junto à Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito de Minas Gerais (CET-MG).

Descontos

O pagamento em quota única tem desconto de 3% sobre o valor. Aqueles que estiverem em dia com os débitos nos anos de 2023 e 2024 também receberão desconto extra no mesmo valor por meio do programa “Bom Pagador”. Quem estiver em dia e decidir quitar todo o valor, então, recebe 6% no valor do imposto.

Os contribuintes que ainda não sabem quanto vão pagar de IPVA neste ano, podem consultar os valores diretamente no site oficial da SEF (www.fazenda.mg.gov.br). Para isso, basta acessar o menu “Tributos” e clicar em “IPVA”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia