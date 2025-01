'Cratera' se abre em rua na Grande BH e atrapalha moradores

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

Uma 'cratera' se abriu em uma rua do Bairro Canaã, em Ibirité, na Grande BH, e vem tirando o sono de um morador que, desde que o buraco apareceu, no início de janeiro, não consegue mais sair com o carro. O aposentado Geraldo Magela Alves, de 61 anos, e seus vizinhos pedem que o asfalto da rua seja recuperado o quanto antes.

De acordo com o aposentado, os buracos começaram a aparecer na Rua Nelson Pinheiro Diniz no dia 20 de dezembro, mas, com as chuvas intensas no dia 2 de janeiro, a cratera na frente da garagem ficou maior.

Alves afirma que a cratera também deixou a sua casa vulnerável em meio às chuvas intensas. "A última vez que tinha entrado água na minha casa foi há 20 anos, mas depois da cratera, no dia 16 de janeiro, uma enxurrada vinda da rua de cima invadiu parte da área externa e garagem da minha casa", comenta o aposentado.

O morador também relata que uma equipe da Prefeitura de Ibirité esteve na sua rua no início dessa semana. No entanto, ele explica que os funcionários taparam apenas um outro buraco que estava no meio da rua. "Eles priorizaram a avenida e me deixaram de lado. Na minha casa não tem como tirar o carro. É uma situação complicada", lamenta o aposentado.

Para Alves, a solução para os problemas da rua seria a reconstrução do asfalto. O jornal Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Ibirité e aguarda retorno.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice