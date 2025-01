Região de museu em BH fica sem energia elétrica nesta sexta-feira (31/1)

Hoje é o último dia de janeiro, o 'mês das férias', e um dos destinos mais procurados por pais e crianças no período, o Museu da Puc Minas, teve seus andares de exposições restringidos e sessões do planetário canceladas devido à falta de energia elétrica na Região Noroeste de Belo Horizonte. Comerciantes do local disseram que ficaram sem luz de 8h às 13h30.





O museu comunicou pelas redes sociais que estava “tentando oferecer a maior parte das atividades”. Mesmo assim, caso o visitante opte pelo cancelamento do ingresso, eles indicam que é possível fazê-lo pelo site museu.pucminas.br. O campus da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Puc-Minas) não foi afetado pela falta de energia elétrica.

Consultada pela reportagem, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) respondeu que o local já foi religado, mas a causa da ocorrência ainda não foi identificada.