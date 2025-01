Carro bate em poste e gera retenção no trânsito em BH

Um carro de passeio bateu contra um poste de energia na Avenida Raja Gabaglia, na altura do bairro Luxemburgo, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (31/1). O acidente causou retenção no trânsito, que segue com apenas uma faixa liberada, e o poste corre risco de queda.

O veículo ficou com o para-choque destruído e os faróis quebrados. Ainda não há informações sobre feridos.

De acordo com a BHTrans, o acidente foi próximo ao Hospital Madre Teresa. Às 9h, a região registrava retenção no trânsito para os motoristas que trafegam vindo do BH Shopping / Buritis, no sentido Centro. Apenas a faixa da esquerda está liberada e a via registra trânsito lento.

Em razão da colisão, o poste tem risco de queda. Uma equipe da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) está no local analisando os riscos e realizando procedimentos de segurança, e informou que a energia não foi interrompida na região.

O carro segue no local, à frente dos veículos oficiais.

O carro ficou com a parte dianteira quebrada Edésio Ferreira/EM/D.A Press

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.