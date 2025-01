BH está sob alerta de chuva com rajadas de vento

A capital mineira registrou chuva forte na noite dessa quarta (29). Segundo a Defesa Civil Municipal, até às 17h30 de ontem, as regionais Centro-Sul, Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova já ultrapassaram a média de chuvas para janeiro, que é de 330,9 mm.

Risco geológico

Todas as regionais da capital encontram-se sob alerta para risco geológico forte até amanhã. É recomendado que a população se atente ao grau de saturação do solo, sinais como rachaduras nos imóveis e tenha cuidado com queda de muros, deslizamentos e desabamentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sinais de que deslizamentos podem acontecer