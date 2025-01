Tempo em BH: previsão indica chuva forte com raios nesta sexta

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Belo Horizonte pode ter chuva forte com raios e rajadas de ventos ocasionais nesta sexta-feira (31), segundo a Defesa Civil de BH.

De acordo com o órgão municipal, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas. A temperatura mínima registrada foi de 17°C e máxima pode chegar a 27°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 60% à tarde.

É recomendado que, em caso de chuvas fortes, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões. É recomendável também não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Minas Gerais

A chuva também continua atingindo as outras regiões de Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a instabilidade permanece até o final de semana.

As chuvas ocorrem em função da atuação de um novo episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Há previsão de alto volume de chuva nas regiões do Sul, Oeste, Triângulo, Alto Paranaíba e Zona da Mata.

Conforme a previsão do Inmet, a Região Metropolitana de Belo Horizonte o tempo seguirá instável e pode chover moderadamente a forte nos próximos três dias.