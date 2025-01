Caminhão-trator com carga cai em ribanceira e motorista morre na BR-354

Um caminhoneiro, de 32 anos, morreu depois de perder o controle do veículo e cair em uma ribanceira da BR-354, na altura do município de São Gotardo, no Triângulo Mineiro, na tarde dessa quinta-feira (30/1).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu apenas um conjunto veicular, composto por um caminhão-trator e um semi-reboque, o qual estava acoplado ao caminhão e era carregado com cenouras. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o motorista sem sinais vitais e preso às ferragens.

As primeiras informações indicam que o motorista, natural do município de Formiga, seguia no sentido BR-262/Campos Altos, com destino a São Gonçalo do Sapucaí, quando perdeu o controle da direção. O caminhão tombou e parou em uma ribanceira à direita da pista.

A perícia da Polícia Civil constatou o óbito e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) realizou o desencarceramento do corpo das ferragens, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas para mais investigações.

Os veículos e as cenouras foram retirados por guinchos contratados pelos proprietários da carga e do caminhão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e seguem com a Polícia Civil (PCMG).