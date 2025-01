Cratera impede trânsito de veículos pesados na MGC-383

Uma parte da pista da rodovia MGC-383, na altura do Km 386, entre as cidades de Maria da Fé e Itajubá, no Sul de Minas Gerais, cedeu na manhã desta quinta-feira (30/1). De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do estado (DER-MG), o trecho está operando em meia pista apenas para veículos leves: o tráfego para ônibus e caminhões está interditado.

De acordo com o DER-MG, a erosão foi causada pelas fortes chuvas que atingem a região. O órgão informa que a interdição do trânsito de veículos pesados visa evitar o aumento da instabilidade do talude do aterro e, consequentemente, o crescimento da cratera.

A orientação do DER-MG é que, para ir de Maria da Fé a Itajubá, os motoristas de ônibus e caminhões sigam pela AMG-1905 no sentido Cristina, peguem a MG-347 rumo a Pedralva, passando por São José do Alegre, e entrem na MGC-459 na altura de Santa Bárbara do Sapucaí.

Após esse trecho, basta seguir pela rodovia, passando por Piranguinho. A rota alternativa tem 115 quilômetros de extensão.

O DER-MG informou ainda que já fez o levantamento topográfico do trecho para elaborar o projeto de contenção da pista. As obras de recuperação do aterro estão previstas para começar após o período chuvoso.