Vídeo: ouriço fujão faz bombeiros suarem a camisa em Minas

Um ouriço-cacheiro deu trabalho para a equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG) de Frutal, no Triângulo Mineiro, antes de ser resgatado na noite dessa quarta-feira (29/1).

Um vídeo que circula na internet mostra que, após ser retirado do alto de uma árvore, localizada no Bairro Princesa Isabel, o animal insistiu em não querer entrar em um primeiro compartimento de resgate, quando se debateu, chegando a assustar um militar que tentou colocar a tampa do compartimento. Nesse momento, o objeto caiu no chão e o bombeiro pulou para trás.

Em seguida, um outro integrante da equipe, que foi quem retirou o ouriço de cima da árvore e o segurava pelo rabo, depois de algumas tentativas, conseguiu colocar o animal em um segundo compartimento, maior que o primeiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Frutal, o ouriço não apresentava ferimentos e seria liberado em seu habitat natural.

O ouriço-cacheiro é um roedor que está ameaçado de extinção. Ele tem cerca de seis mil espinhos de dois a três centímetros, que cobrem quase todo o seu corpo.

Os espinhos são eriçados quando o animal se sente ameaçado. Dessa forma, ele se enrola e esconde as partes sem espinhos do seu corpo, como o ventre, os membros e a cabeça.