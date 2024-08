Três cachorros atacaram um ouriço-cacheiro e ficaram com ferimentos provocados pelos espinhos na cidade de Arcos, na Região Oeste de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ouriço teria aparecido no imóvel onde os três cachorros estavam quando foi atacado pelos animais.





Os militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao local e encontraram os animais com diversos espinhos na parte frontal da cabeça, focinho e também no céu da boca. Diante da situação, a guarnição levou os três cães para uma clínica veterinária para que os espinhos fossem retirados e as lesões não se agravassem.





O ouriço-cacheiro não foi localizado e os bombeiros orientaram os moradores sobre a prevenção de acidentes da mesma natureza. Além do Corpo de Bombeiros, o Grupo de Apoio Voluntário aos Animais Abandonados (Gavaa) também atuou no resgate.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice