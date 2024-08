As vítimas de violência doméstica poderão ser atendidas por um programa de apoio que propõe a capacitação técnica e redes de autonomia econômica. A iniciativa foi proposta pela Câmara de Vereadores e sancionada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta quinta-feira (29/8).

De acordo com publicação do Diário Oficial do Município (DOM), o programa poderá acolher qualquer pessoa que tenha sofrido com a violência doméstica, sendo mulher ou homem.





Ainda conforme a legislação, o projeto propõe a criação de mecanismos que procurem garantir a independência da vítima de violência doméstica em relação ao agressor e ajudá-la a enfrentar a grave situação pela qual passou.

Confira as propostas do Programa de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica





A organização de rodas de conversa com vítimas de violência doméstica que tenham passado por essa situação e conseguido independência financeira e psicológica em relação ao agressor





A realização de programas de capacitação técnica e profissional que possibilitem a qualificação da vítima e sua inserção no mercado de trabalho





A promoção de redes de autonomia econômica





A elaboração de um sistema de monitoramento para avaliar os resultados do programa e a sua eficácia, de maneira a fazer os ajustes necessários para sua melhor implementação

