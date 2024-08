BH: umidade relativa mínima do ar em torno de 20% no período da tarde

A previsão meteorológica para Minas Gerais indica que, apesar do enfraquecimento da massa de ar polar, o friozinho pela manhã persiste em praticamente todo o estado. Em Belo Horizonte não é diferente. A capital mineira amanheceu nesta quinta-feira (29/8) com temperaturas baixas. Conforme informações da Defesa Civil, a temperatura mínima foi 12,4 °C na estação Cercadinho, com sensação térmica de 0,2 ºC, às 6h. Já na estação Pampulha, a temperatura mínima foi 15,3 °C com sensação térmica de 13,9 ºC, às 6h.





A previsão é que o dia na capital mineira seja de céu claro a parcialmente nublado. A máxima estimada é de 28 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 20% no período da tarde. BH não registra indícios de chuva para o dia de hoje, contabilizando mais de 130 dias consecutivos sem precipitação.





Para o resto do estado a previsão é de céu claro com possibilidade de geada no Sul e Sudoeste. Céu claro a parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata e Metropolitana. Nas demais regiões, céu claro com névoa seca.