A BR-040, no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata, já foi alvo de 72 operações de combate a incêndios em 20 dias, informou nessa terça-feira (27/8) a EPR Via Mineira, concessionária que administra a via.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

No último dia 19, a fumaça proveniente de um incêndio na Serra da Moeda causou a interdição temporária da rodovia, na altura de Itabirito. Na ocasião, a EPR mobilizou nove colaboradores e um caminhão-pipa para auxiliar o Corpo de Bombeiros. Durante a operação, foram utilizados cerca de 8 mil litros de água.

“Caso se depare com fogo ou fumaça na estrada, o motorista deve tomar as seguintes medidas preventivas para evitar acidentes: fechar os vidros do veículo, manter uma distância segura do carro à frente, trafegar com os faróis baixos acesos, evitar ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento e não parar na faixa de rolamento”, diz a EPR.

“Com o clima seco, o risco de incêndios aumenta significativamente. Precisamos evitar que episódios graves, como o incêndio que ocorreu no Monumento Natural Estadual Serra da Moeda, em que a EPR Via Mineira colaborou no combate às chamas, se repitam”, destaca Eric de Almeida, diretor-executivo da concessionária.