A Polícia Civil prendeu um homem de 48 anos nesta quarta-feira (28/8) em uma operação denominada "Proditio" no distrito de Conceição, em Carangola, na Zona da Mata mineira. O suspeito é investigado pelo homicídio de um homem de 46 anos no último dia 23. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado pela descoberta de um relacionamento extraconjugal entre a vítima e a esposa do suspeito.

Conforme relato da Polícia Civil, o suspeito teria armado uma emboscada para o amante da esposa, utilizando uma arma de fogo para cometer o crime.

"Dentro das investigações para apurar o homicídio, após diligências realizadas, pedimos a prisão do autor, que é investigado por ter se vingado de uma possível traição de sua esposa. Na última sexta-feira, ele teria feito uma emboscada para ceifar a vida do possível amante da esposa. Realizamos a prisão e as diligências continuam para que o inquérito seja concluído", explicou o delegado responsável pelo caso, Thales Muniz.

Crime teria sido passional

De acordo com informações preliminares, o suspeito teria descoberto o caso amoroso entre sua esposa e a vítima, residente na mesma localidade. Irritado, ele planejou e executou a emboscada que culminou no assassinato do amante, utilizando uma arma de fogo para realizar os disparos fatais.