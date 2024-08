Um homem de 48 anos é apontado como o resposável pela morte do primo, de 46, na zona rural do município de Carangola, na Zona da Mata, em Minas Gerais. O motivo seria uma suposta relação extraconjugal entre a companheira do suspeito e a vítima.

O assassinato ocorreu na manhã da última sexta-feira (23/8) e, até o fechamento desta publicação, o suspeito não havia sido localizado.

Conforme o registro da ocorrência, o marido descobriu a traição, mas decidiu perdoar a mulher. No entanto, na terça-feira (20/8), a filha do casal flagrou a mãe com o homem em uma lavoura e contou ao pai. O marido, então, teria pedido à mulher que saísse de casa.

O suposto amante foi executado com dois tiros na cabeça enquanto trafegava de moto por uma estrada de terra.

A PM fez buscas, mas não conseguiu localizá-lo. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Muriaé.