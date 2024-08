Conforme o Corpo de Bombeiros, o maquinista disse que a vítima tentou atravessar a linha férrea no exato momento em que o trem se aproximava

Um homem, ainda sem identificação, morreu nesta segunda-feira (26/08) após ser atropelado por um trem em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais. A vítima estava sem documentos e não sobreviveu antes da chegada dos socorristas, informou a assessoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no município.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o maquinista disse que a vítima tentou atravessar a linha férrea no exato momento em que o trem se aproximava. O atropelamento aconteceu na passagem em nível da Rua Benjamin Constant, no Centro. A polícia e os bombeiros estimam que ele tenha entre 50 e 60 anos. As autoridades ainda não sabem se o episódio foi um acidente ou suicídio. Veja o vídeo:

"Apesar dos procedimentos de frenagem de emergência realizados pelo maquinista, não houve tempo suficiente para evitar o atropelamento", explicou a corporação.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local e liberou o corpo, que foi conduzido ao Posto Médico-Legal (PML). Segundo a polícia, ele é branco e magro. A vítima tem 1,75 m de altura, cabelo curto e grisalho, barba aparada, além de várias tatuagens com temas florais nos membros superiores, inferiores e no abdômen.

Ainda conforme a PCMG, a vítima não tinha dentes na arcada superior e estava vestindo calça jeans preta e uma camisa de manga longa cinza com detalhes em roxo. A instituição policial pede que os familiares compareçam ao PML, localizado na Rua Professora Carolina Coelho, 56, Bairro Granbery.

Em nota, a MRS Logística frisou que os sinais sonoros e luminosos estavam ativos, e o maquinista seguiu todos os procedimentos de segurança do trem, como o uso incessante da buzina e o acionamento do freio de emergência. “Mesmo assim, não foi possível evitar o atropelamento.”

“A MRS destaca a importância de a população tomar sempre cuidados preventivos para atravessar a linha férrea de forma segura, uma vez que o tempo médio de espera para a passagem da composição ferroviária é de apenas três minutos. Parar antes de atravessar, olhar para os dois lados e escutar são ações prudentes que salvam vidas”, finaliza.