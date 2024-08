Nilton Carlos Araújo faz tratamento no MedSênior desde março após ser diagnosticado, em dezembro, com mieloma múltiplo, câncer que atinge a medula óssea

A filha de um paciente do departamento de oncologia da MedSênior denunciou que o pai recebeu uma dosagem excessiva durante sessão de quimioterapia na última segunda-feira (19/8), agravando o estado de saúde dele. O paciente, de 69 anos, recebeu em uma única sessão a quantidade correspondente a aplicações de um mês e, por isso, está internado em estado grave.

Nilton Carlos Araújo faz tratamento no MedSênior desde março após ser diagnosticado, em dezembro, com mieloma múltiplo, câncer que atinge a medula óssea. A doença provoca descalcificação dos ossos, o que leva a fraturas e lesões frequentes. “Até sentado ele pode quebrar algum osso. Nós descobrimos a doença um dia que ele fraturou a coluna”, conta Carolina Araújo, de 29 anos, filha de Nilton.

Desde que o tratamento começou, a filha acompanha o pai em sessões na clínica toda semana. Nesta segunda-feira (19/8), ele deveria receber uma dose do medicamento intravenoso Bortezomibe. Carolina percebeu que o enfermeiro preparou quatro ampolas para aplicar, sendo que a prescrição é de uma por semana. Questionado, o profissional confirmou que estava fazendo a aplicação corretamente.

No mesmo dia, após a sessão, Nilton começou a passar mal, com vômitos. Carolina levou o pai no hospital na segunda e na terça, onde foi aplicado soro. Nessa quarta-feira (21/8), o estado de saúde dele piorou - Nilton estava desnorteado e sem conseguir ficar em pé.



“Meu pai estava muito bem no domingo. Estávamos fazendo planos para os nossos aniversários do ano que vem, que eu faço 30 anos e ele 70. Vai ser a festa dos 100 anos”, relata Carolina.

Desde então, Nilton está sedado e em coma induzido. Ele foi transferido para o hospital LifeCenter, onde, segundo Carolina, foi informado que ele estaria em estado gravíssimo. “Eu ainda não consigo acreditar que isso está acontecendo”, diz Carolina.

A MêdSenior informou lamentar profundamente o ocorrido e que se trata de um “caso isolado”. A empresa não informou se o enfermeiro responsável pela aplicação foi afastado.

Leia abaixo a nota na íntegra:

"A MedSênior lamenta profundamente o ocorrido e informa que está conduzindo uma investigação detalhada sobre o caso do paciente Nilton Carlos Araújo, com o objetivo de compreender todas as circunstâncias envolvidas.





O paciente está em tratamento oncológico e, assim que apresentou reações adversas durante a quimioterapia, foi imediatamente transferido para um hospital de referência para receber os cuidados necessários. Neste momento, a prioridade da empresa é garantir que o Sr. Nilton tenha acesso ao melhor atendimento, com acompanhamento permanente de sua condição de saúde e com a máxima urgência que o caso demanda, bem como o acolhimento de sua família.



A Medsênior reitera que segue rigorosamente todos os protocolos estabelecidos para assegurar a integridade e a segurança de seus pacientes e que esse caso isolado já está sendo tratado pela empresa."