A Polícia Civil anunciou, nesta sexta-feira (23/8), a conclusão do inquérito que investigou o estupro de uma vendedora de balas, de apenas 19 anos, ocorrido no último dia 15 de agosto. O autor do crime foi identificado e preso.

O caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual, tendo como presidente do inquérito a delegada Larissa Mascotte.





Segundo a delegada, a baleira foi ludibriada pelo homem na Praça Sete. “Ele se apresentou como motorista de aplicativo, o que é uma verdade, no entanto, a vítima não havia solicitado qualquer serviço desse tipo.”





O homem também disse que a jovem não precisaria se preocupar com o pagamento, pois ele trocaria o serviço pelas balas.

A vítima queria ir para o ponto do ônibus de sua cidade. No entanto, lá chegando, o homem trancou as portas do veículo e saiu para um matagal com a vítima. Chegando ao local desejado por ele, ameaçou a adolescente com uma faca, forçando-a tirar a roupa, quando a estuprou e depois fez com que descesse do veículo.

A vítima foi encontrada por testemunhas, que disseram que ela estava seminua, trêmula e chorando muito, quando relatou o que tinha acontecido. A Polícia Militar foi chamada e iniciou uma busca, a partir da placa do veículo.

O carro foi encontrado em Nova Lima, com um amigo do autor do crime. O homem, que também é motorista de aplicativo, tinha pedido o carro emprestado ao autor do crime.

Em seguida os policiais foram até a casa do pai do estuprador, que era o endereço no qual o carro era registrado, e assim conseguiram o endereço do suspeito, no Bairro Santo Antônio, onde foi efetuada a prisão.





Num levantamento feito pela Polícia Civil, descobriu-se que esse mesmo homem tem dois outros crimes semelhantes, sendo um deles contra outra menor, de 14 anos.