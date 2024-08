Uma das frentes do incêndio está atingindo a área do Pico Itacolomi

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e o Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF-MG) combatem, nesta quinta-feira (22/8), pelo segundo dia seguido, as chamas que consomem o Parque Estadual do Itacolomi. A unidade de conservação tem portarias nos municípios de Ouro Preto e Mariana, na Região Central do estado.

De acordo com a corporação, pela manhã, havia três frentes de incêndio: na área do baú (Pedra do Porco); área do Pico Itacolomi (Sertão); e no Morro do Cachorro. Até então, não há estimativa do tamanho da área atingida.





O Parque Estadual do Itacolomi é uma reserva na Mata Atlântica e possui uma área de 7.543 hectares. Abriga diversas nascentes, que deságuam, em sua maioria, no Rio Gualaxo do Sul, afluente do Rio Doce. Os mais importantes são os córregos do Manso, dos Prazeres, Domingos e do Benedito, o Rio Acima e o Ribeirão Belchior.





Chamas em Unidades de Conservação





O CBMMG está combatendo outros cinco incêndios em unidades de conservação em Minas: Monumento Natural Itatiaia, também em Ouro Preto; Parque Estadual Serra do Brigadeiro, na Zona da Mata; Monumento Natural Serra da Moeda, Região Central de Minas; Parque Estadual Serra do Papagaio, no Sul do estado; e Gruta do Rei do Mato, na Região Central.

*Com informações de Agência Minas

*Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa