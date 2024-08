A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na manhã desta quinta-feira (22/8), na capital paulista, um homem que estava foragido há quase um ano, suspeito de liderar uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A prisão foi efetuada com apoio da Polícia Civil de São Paulo.





As investigações foram feitas pela Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Patrimoniais (Depatri). O suspeito, segundo policiais, é considerado perigoso por envolvimento em diversos crimes violentos, incluindo um latrocínio, pelo qual foi condenado e cumpriu 11 anos de prisão.





No entanto, após a morte de um antigo comparsa, ele assumiu a liderança do tráfico de drogas no bairro Sumidouro, em Ibirité. Além disso, informações dão conta que ele tinha conexões com outras associações criminosas atuantes em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas, além de São Paulo.





A prisão ocorreu num aglomerado de São Paulo, feita por policiais civis do Depatri e do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da polícia paulista.







No total, foram cumpridos três mandados de prisão contra o suspeito, sendo um por condenação a mais de nove anos de prisão proferido pela Justiça de Divinópolis; um de prisão preventiva da mesma comarca; e um de prisão preventiva proferida pelo Poder Judiciário de Ibirité.





Segundo o delegado Daniel Couto e Gama, do Depatri, “a captura desse homem representa um duro golpe no tráfico de drogas e nas atividades criminosas que vinham sendo conduzidas por ele e seus comparsas.” O suspeito está preso em São Paulo e deverá ser transferido para Minas Gerais, no máximo, até o início da próxima semana.