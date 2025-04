Chuva em BH: vídeo mostra bacia da Vilarinho no limite

Jornalista formada pelo Centro Universitário Newton Paiva, com passagem pelo jornal Hoje em Dia e pelos portais BRFree e LigBr.

Passageiros e motoristas que passam pela Avenida Vilarinho, na Região de Venda Nova, flagraram a bacia de contenção no limite na manhã desta quarta-feira (16/4) devido a chuva forte que atinge todas as regionais de Belo Horizonte.

A reportagem do Estado de Minas ainda flagrou equipes da Defesa Civil municipal já no cruzamento da Avenida Vilarinho com rua Capitão Nelson Albuquerque.

A região de Venda Nova registrou chuva forte e extremamente forte nas primeiras horas da manhã de hoje.

O trânsito na região é complicado. Até às 7h30, nenhuma via da capital foi interditada por risco de transbordamento. Equipes da Defesa Civil e BHTrans fazem monitoramento visual na Avenida Heráclito Mourão de Miranda, Região da Pampulha.



Veja as recomendações durante a chuva: