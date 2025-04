Veja como fica o serviço de limpeza em BH no feriado de Páscoa e Tiradentes

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

O funcionamento dos serviços de limpeza urbana de Belo Horizonte vai sofrer mudanças nesta semana devido ao feriado de Semana Santa e Dia de Tiradentes.

Segundo a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), na quinta-feira (17/4), haverá o funcionamento e todos os serviços de limpeza urbana.

Na sexta-feira da paixão (18/4), não haverá funcionamento dos serviços de limpeza urbana, exceto plantão dos serviços de multitarefa.

Na segunda-feira (21/4), feriado de Tiradentes, haverá funcionamento apenas dos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares, coleta de resíduos comuns em hospitais, destinação final de resíduos sólidos domiciliares, equipe de garis de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos (URPVs), varrição manual – somente Turma Centro Especial, serviços de multitarefa de equipes de plantão e equipes de Serviços Complementares.

Os demais serviços estarão suspensos.

Foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), ainda, que nos dias 17, 18 e 21 de abril não haverá expediente nas repartições administrativas da SLU, exceto nas unidades que dão suporte às atividades operacionais, se necessário.