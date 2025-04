Semana Santa: veja a previsão do tempo para BH e todo o estado

Os mineiros estão de olho na sequência de feriados deste fim de semana. Começando pela Sexta-feira da Paixão, o recesso emenda com o feriado de Tiradentes, no próximo dia 21. A torcida é para que o tempo fique estável, sem chuva, principalmente para quem pretende pegar a estrada. Mas, será? Veja, abaixo, a previsão do tempo durante o recesso, segundo o Instituto Meteorológico de Minas Gerais (Inmet) e a Defesa Civil de Belo Horizonte.

Quinta-feira (17/4)

A Defesa Civil municipal aponta céu nublado com chuvas, por vezes fortes, raios e rajadas de vento. A temperatura fica entre 17°C e 25°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 70% à tarde para a capital mineira.

Para Minas Gerais, o Inmet prevê nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central, Norte e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima chega a 37°C e a mínima de 14°C.

Sexta-feira (18/4)

A Sexta-feira da Paixão em Belo Horizonte vai ser de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima fica em 27ºC e a mínima em 17°C. Já a umidade relativa do ar vai chegar aos 65% à tarde.

No estado, o céu varia de parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, nas regiões Noroeste, Central Mineira, Norte e Jequitinhonha. Nas outras áreas, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima de 36°C e mínima de 14°C.

Sábado (19/4)

No sábado, o tempo nublado persiste, com chuvas à tarde. As temperaturas ficam entre 18°C e 26°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 60%, à tarde.

Em Minas, céu variando de parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima de 36°C e mínima de 14°C.

Domingo (20/4)

No domingo de Páscoa, a previsão é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas a partir da tarde. Temperaturas entre 17°C e 27°C, e umidade do ar em torno de 50%, à tarde.

Previsão parecida para as r egiões Sul, Triangulo Mineiro, Oeste e Zona da Mata. Nas demais áreas céu parcialmente nublado, com a temperatura máxima de 36°C no Norte de Minas e mínima de 14°C na região Sul.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segunda-feira (21/4)

Em Belo Horizonte, o céu permanece nublado, mas com pequena possibilidade de chuva ao longo do dia. A temperatura oscila entre 17 °C e 27 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 50%, à tarde.

No estado, há possibilidade de pancadas de chuva nas regiões Sul, Oeste, Triângulo Mineiro e Zona da Mata. O céu continua parcialmente nublado. Nas demais regiões, não deve chover. Temperatura máxima de 37°C no Norte de Minas e mínima de 13°C graus na região Sul.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice