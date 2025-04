Minas lança concurso de redação sobre trânsito e premia com viagem a BH

O Governo de Minas Gerais lançou, nesta terça-feira (15/4), um concurso de redação para alunos da rede pública estadual voltado para a conscientização da segurança no trânsito. Com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, este é o segundo concurso de redação da campanha Maio Amarelo, que objetiva promover um trânsito mais seguro. Os estudantes melhores colocados vão ganhar uma viagem gastronômica e cultural por Belo Horizonte.

O edital do concurso foi publicado no Diário Oficial do Estado. No documento, o governo estadual explica que o objetivo é estimular o desenvolvimento da escrita e fazer com que os estudantes mineiros sejam mais conscientes sobre a segurança viária e busquem ser agentes por um trânsito mais humano e seguro.





A aplicação e seleção das redações nas escolas será feita entre os dias 5 e 16 de maio, com os resultados divulgados no dia 30. A entrega das premiações acontece em julho. A iniciativa é da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG) e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG).





Como participar



Para participar do concurso, os alunos não precisam se inscrever, basta estarem matriculados na rede pública estadual e frequentes no ensino regular. O texto deve ser original, de próprio punho, entre 15 e 30 linhas, com título e abordagem do tema - o gênero textual é livre.

O concurso foi dividido em três categorias: a de alunos de 6º e 7º anos, dos 8º e 9º anos do ensino fundamental, e de alunos do primeiro ao terceiro anos do ensino médio. Cada escola selecionará os melhores textos entre seus alunos, por categoria, e a seleção final ficará a cargo da CET-MG

Os três primeiros colocados das categorias vão ganhar uma viagem a Belo Horizonte, com visitas ao Circuito Liberdade, a pontos turísticos da capital e, também, a equipamentos gastronômicos.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações sobre o concurso estão disponíveis no site da CET-MG. Dúvidas podem ser solucionadas pelo e-mail educacaodetransito@transito.mg.gov.br.