MG: homem agride adolescente duas vezes após fim de namoro

Um homem de 31 anos é procurado pela polícia por ter sido denunciado pela namorada, de 16. Ele teria agredido a adolescente em duas ocasiões, em João Pinheiro, na Região Noroeste de Minas, porque ela resolveu terminar o relacionamento, que já durava dois anos.



As agressões aconteceram em um fim de semana. Na primeira vez, a jovem foi até o suspeito para, segundo o que consta na denúncia, informar sobre o término do namoro. Ele não aceitou, houve discussão, e a adolescente tomou tapas no rosto.

No dia seguinte, o homem é quem procurou a jovem. Ela estava na praça do Bairro Cohab, e, de surpresa, o suspeito a puxou pelo braço e voltou a dar tapas na cara dela.



A vítima foi até a mãe e contou o que havia acontecido. As duas procuraram a polícia para denunciar o caso. Mesmo sendo procurado pela Polícia Militar, o homem não foi encontrado. Agora ele é investigado pela Polícia Civil.

