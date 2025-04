Ladrões roubam medicamentos da rede de saúde em Minas

A Central de Abastecimento Farmacêutica (CAF) de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi roubada na noite dessa segunda-feira (14/4). O local armazenava medicamentos de toda a rede de saúde local, com distribuição às unidades básicas de média e alta complexidade.



O lugar foi invadido por pessoas armadas, e, segundo a Secretaria de Saúde, a iniciativa tem características de ter sido executada após planejamento de quadrilha. Dentre os medicamentos levados e que seriam entregues à população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), estavam amitriptilina, insulina, albumina e fórmula infantil.



Em nota, a prefeitura repudiou o crime e informou que "está adotando todas as medidas cabíveis para reverter o grave atentado à coletividade". Equipes da pasta acompanham o caso e dão informações a autoridades policiais locais. Ainda é preciso mensurar os estoques roubados e reorganizar a operação do local "de forma que a distribuição de medicamentos para as unidades de saúde não seja afetada", diz ainda o município.



As polícias Militar, Civil e Federal e o Ministério da Saúde foram comunicados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





O município apontou preocupação não pela recuperação dos medicamentos, como também em evitar que situações similares voltem a ocorrer, devido ao prejuízo à saúde local. A prefeitura também apontou que pretende ampliar a segurança da Central de Abastecimento Farmacêutica e de outras unidades, que já contam com vigilantes armados e sistema de videomonitoramento.