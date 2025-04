Homem ameaça matar companheira, mantém família refém e morre em confronto

O que começou como mais um episódio de violência doméstica escalou para uma situação de terror coletivo no Bairro Vitória, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Sob efeito de álcool e drogas, um homem de 36 anos manteve 15 pessoas da mesma família reféns por horas, agrediu a companheira e a filha dela, apontou uma arma para a cabeça da mulher e entrou em confronto armado com a Polícia Militar (PMMG). Ele morreu no hospital.

A sequência de violência começou por volta das 8h, quando o homem agrediu a companheira e a enteada, uma criança de apenas 9 anos, na casa onde viviam. As duas conseguiram fugir e se refugiar na casa da mãe da mulher. Horas depois, no entanto, o suspeito apareceu no local, arrombou o portão e continuou com as ameaças — dessa vez, contra toda a família.

Por cerca de três horas, o agressor manteve 15 pessoas sob ameaça, dentre elas, a companheira, a enteada, irmãos e sobrinhos dela, crianças e idosos, até que a chegada da PMMG desencadeou uma troca de tiros. Segundo relatos, em vários momentos ele apontou a arma para a cabeça da companheira, dizendo que “de hoje ela não passaria”.

Os militares foram acionados após uma denuncia de vizinhos, que teriam ouvido gritos de socorro. De acordo com o tenente Anderson Sabino, da 134ª Companhia Tático Móvel do 6º BPM, a equipe policial se organizou para entrar no imóvel com uma estratégia e evitar que o agressor fugisse. “As equipes se dividiram: uma foi pelos fundos, e a outra entrou pela frente da residência”, relata.

Assim que os militares acessaram o local, se depararam com o homem gesticulando e gritando com os reféns. Ele estava com a mão na cintura. “No momento em que o policial se identificou e ordenou que ele colocasse as mãos sobre a cabeça, o agressor sacou a arma de fogo e começou a atirar”, conta Sabino.

Durante o tiroteio, o homem chegou a se esconder atrás de uma motocicleta — que depois foi identificada como sendo dele — e seguiu disparando contra os policiais. “Mesmo depois dos primeiros disparos dos militares, ele insistiu no confronto”, disse o tenente. Os militares revidaram e o atingiram. Nenhuma outra pessoa se feriu.

Os próprios militares socorreram o homem até o hospital municipal, mas ele morreu horas depois. Um revólver calibre .38 foi apreendido com ele, com três munições deflagradas e outras três picotadas.

Em seu depoimento, a vítima relatou que convivia com o homem e que as agressões físicas eram recorrentes. A última ameaça, feita no mesmo dia, indicava que “ela morreria de qualquer forma”. A mulher apresentava ferimento na canela, resultado de um chute, conforme relatado aos policiais.

Ainda de acordo com a PMMG, o suspeito tinha várias passagens por crimes como tráfico de drogas, lesão corporal, porte ilegal de armas, ameaça e até homicídio. Como de praxe em casos com confronto armado, os policiais envolvidos foram detidos e encaminhados à Justiça Militar, que vai analisar a conduta da equipe, procedimento padrão previsto em lei.