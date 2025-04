Filho desaparecido do rapper Mano Bill é encontrado em BH

O filho do rapper Mano Bill, conhecido por ser líder comunitário na região do Barreiro, em Belo Horizonte, foi encontrado na madrugada desta terça-feira (15/4) próximo à Savassi, Região Centro-Sul da capital. Ele estava desaparecido desde a sexta-feira (11/4).

Nas redes sociais, o rapper explicou que o filho foi localizado em surto, andando em círculos e com falas desconexas, mas sem machucados aparentes. “Minha gratidão máxima a cada um e a cada uma que compartilhou, que orou e que em todos os momentos estiveram do nosso lado nos apoiando e nos incentivando a não desistir do Gabriel”.

Segundo a mãe, Renata Pinheiro, Gabriel Vitor Pinheiro dos Santos, de 25 anos, estava a caminho da Escola Estadual Imperatriz Pimenta, no Bairro Jatobá, no Barreiro, quando desapareceu.

Durante as buscas, Mano Bill explicou que o filho é diagnosticado com esquizofrenia. “Sofre com surtos direto e sai andando sem rumo, sem norte, mas não dessa forma. A gente pede a Deus que não tenha acontecido nada com ele, que seja só um susto”.

No início da manhã de hoje, o rapper agradeceu a quem ajudou nas buscas e alertou sobre a esquizofrenia. “Graças a Deus encontrei meu filho e vocês não têm noção da minha felicidade. Temos que ter muita atenção com os nossos filhos, pois o Gabriel não é criança, mas a doença que ele tem transforma ele em uma. Infelizmente é incontrolável e, por isso, temos que estar ligados”.



