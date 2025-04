Justiça anula processo do caso das crianças abandonadas no Bairro Lagoinha

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

A mãe e a avó de criação dos dois meninos encontrados presos em um apartamento no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, foram soltas. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Kátia Cristina Alves Robes, mãe das crianças, foi solta na última quinta-feira (10/4). Terezinha Pereira dos Santos, avó de criação das crianças, recebeu alvará de soltura na sexta-feira (11/4).

O Estado de Minas apurou que o processo do caso de abandono e cárcere privado foi anulado porque o julgamento do crime de trabalho análogo à escravidão é de competência da Justiça Federal. A reportagem procurou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afirmou que “o processo corre em segredo de Justiça”.

Relembre o caso

Em fevereiro de 2023, duas crianças, de 6 e 9 anos, foram encontradas com quadro de desnutrição e abandonadas em um imóvel no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte.

A Polícia Militar foi acionada por uma vizinha que percebeu as crianças abandonadas há três dias. Ela lhes ofereceu comida e água por uma fresta na parede e, como nenhum parente apareceu durante o período, decidiu chamar os militares.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram as crianças sozinhas, magras e com as roupas sujas. O ambiente não apresentava condições básicas para alimentação e higiene pessoal.

O garoto mais velho contou à PM que ele e o irmão estavam sob tutela de uma avó de criação, mas ela saiu para uma consulta médica e não retornou. A mulher também os orientou a fornecer nomes falsos caso alguém tentasse contato. Segundo o menino de 9 anos, uma tia chegou a passar uma noite na casa, mas saiu e não voltou.

As crianças foram levadas para atendimento no Hospital Odilon Behrens, em BH, onde foram diagnosticadas com um quadro de desnutrição e febre.

Em maio daquele ano, o Ministério Público denunciou quatro pessoas pelo caso. Terezinha Pereira dos Santos e sua filha, Lalesca Pereira dos Santos, foram denunciadas pelo abandono e cárcere privado dos dois meninos. A mãe dos meninos, Kátia Cristina Alves Robes e outro filho de Terezinha, Diego Pinheiro dos Santos, também foram denunciados por manter as crianças em cárcere privado, além de submetê-las a trabalho forçado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Kátia ainda foi denunciada pela morte de um outro filho, também em fevereiro de 2023, quando uma criança de 4 anos morreu com sinais de agressões e desnutrição em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Médicos da UPA acionaram a PM após a morte e a perícia da Polícia Civil confirmou os sinais de maus-tratos.