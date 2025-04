Rastejando, homem furta loja e consegue fugir; vídeo

Um homem foi flagrado furtando uma ótica enquanto rastejava. Ele foi pego pelo dono da loja, mas conseguiu escapar. O inesperado caso aconteceu no Centro de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na tarde dessa segunda-feira (14/4).

Câmeras de segurança registraram o momento do crime. Nas gravações, é possível ver o homem, que antes estava sentado na calçada da loja, entrando no estabelecimento. Ele percebe que o funcionário estava distraído, se joga no chão e rasteja até o mostruário.

O suspeito pegou diversos óculos de sol e de grau e os guardou nos bolsos internos do moletom que usava. Ele, então, se levanta e pega outros exemplares das prateleiras. Neste momento, o proprietário da loja percebe a movimentação e se aproxima do suspeito, que entrega os óculos que ainda tinha em mãos.

Ao Estado de Minas, a ótica informou que o suspeito levou cinco armações clip-on, uma de sol e três óculos de ciclista. O prejuízo estimado pela loja é de R$ 5 mil.

O proprietário do estabelecimento, de 59 anos, estava sozinho na loja no momento do furto. Ele relatou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que o movimento estava tranquilo e, por isso, mexia no computador, sem observar a entrada da loja.

Os policiais que atendiam à ocorrência apresentaram os vídeos do circuito interno de segurança a pessoas em situação de rua, que reconheceram o suspeito. Porém, até o momento, ele não foi localizado. As investigações seguem com a 2ª Delegacia de Polícia Civil em Uberaba.

