Carreta bi-trem sobe mureta de proteção do Anel Rodoviário, em BH

O motorista de uma carreta bi-trem perdeu o controle da direção e subiu a mureta central do Anel Rodoviário, no trecho da BR-381 do bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, no início da noite dessa segunda-feira (14/4). Na manhã de terça (15), o veículo segue no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente aconteceu na altura do quilômetro 85 da rodovia, no sentido Belo Horizonte, próximo ao posto Beija-Flor.

O motorista não se feriu e foi retirado do veículo pelos bombeiros.

Com o impacto, o tanque de óleo da carreta foi danificado, provocando um grande vazamento no local. Para evitar riscos de derrapagem, os bombeiros aplicaram serragem na pista e fizeram a contenção do óleo.

A carreta segue na mureta, impedindo o fluxo na pista central. A Polícia Rodoviária Federal informou que a previsão de retirada do veículo é ainda durante a manhã desta terça-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia