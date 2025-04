Homem é preso pela PF por armazenar imagens de abuso sexual infantil em MG

Um homem foi preso nesta segunda-feira (14/4) em Santa Bárbara do Monte Verde, na Zona da Mata, em Minas Gerais, após a Polícia Federal encontrar no computador dele diversas imagens com conteúdo de abuso sexual infantil.

As diligências aconteceram nesta manhã na casa do homem em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Ao encontrarem o material pornográfico, ele recebeu voz de prisão em flagrante.

Além disso, a Polícia Federal apreendeu outras mídias eletrônicas, que serão submetidas a exame pericial.

“Após os procedimentos legais, o preso foi conduzido ao sistema prisional, em Juiz de Fora. Ele poderá responder pelo crime de armazenamento de vídeos e imagens de abuso sexual infantojuvenil, sem prejuízo de outros delitos que vierem a ser identificados no curso das investigações”, informou a assessoria da PF em comunicado.

