Chuva forte causa alagamentos e quedas de árvores em Divinópolis

A semana começou com estragos causados pela chuva em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro. Na tarde desta segunda-feira (14/4), a cidade enfrentou um temporal acompanhado de ventos fortes que provocaram prejuízos em diversas regiões. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros (CBMMG) atenderam a 16 ocorrências ligadas aos impactos.

Na Região Central da cidade, a Avenida Primeiro de Junho, no cruzamento com a Rua Paraíba, alagou dificultando o deslocamento de pedestres. Além disso, uma árvore caiu na Praça do Santuário e outra caiu e atingiu um carro na Rua Rio de Janeiro.

No Bairro Icaraí, quatro eucaliptos caíram e interditaram completamente a Avenida Rosana Noronha Guarany. Várias outras árvores desabaram em pontos diferentes da cidade, bloqueando vias públicas e exigindo ação imediata das equipes municipais. As intervenções foram organizadas conforme o grau de risco, priorizando a segurança dos moradores e o restabelecimento do trânsito.

Além das quedas de árvores, houve registro de telhados arrancados pelo vento, como no Bairro Afonso Pena, e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Em bairros como Halim Souki e São José, cabos de alta tensão foram rompidos, agravando a situação.

A Defesa Civil também recebeu chamados para avaliar o risco de novas quedas, já que as rajadas de vento afetaram a estrutura de árvores e provocaram deslocamento de galhos.

Instabilidade continua nos próximos dias



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de mais instabilidade para os próximos dias. Nesta terça-feira (15), o tempo permanece parcialmente nublado, com temperaturas variando entre 17°C e 29°C. Na quarta (16), estão previstas tempestades, com mínima de 17°C e máxima de 24°C. A quinta-feira (17) deve seguir com tempo instável, e os termômetros devem marcar entre 17°C e 26°C.

O Inmet também emitiu um alerta amarelo, com possibilidade de chuvas entre 20 e 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h.

