chuva intensa registrada nesta terça-feira (14/1). Em apenas duas horas, choveu 114 milímetros. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil atenderam pelo menos 37 ocorrências de chamados críticos em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, durante aregistrada nesta terça-feira (14/1). Em apenas duas horas, choveu 114 milímetros.

Carros foram arrastados e ficaram submersos em várias regiões da cidade. Houve inúmeros pontos de alagamento, a água invadiu imóveis e muros desabaram em algumas casas.

Um dos locais mais críticos foi a rua Ibituruna, no bairro Ipiranga, onde pelo menos 10 carros ficaram submersos. Frequentadores de uma academia e moradores também ficaram retidos dentro de imóveis, sem possibilidade de saída. O nível da água atingiu quase dois metros de altura, a maior marca já registrada no local, que frequentemente sofre com alagamentos devido à falta de drenagem pluvial.

Durante uma vistoria após a chuva, a vice-prefeita Janete Aparecida (Avante) afirmou que o projeto para o início das obras de drenagem já foi concluído. No entanto, o município aguarda a aprovação de um projeto de lei pelos vereadores para contratar o empréstimo necessário à execução. O custo estimado da obra é de R$ 4 milhões, e a previsão é que os trabalhos comecem em março, após o período de chuvas.

Carros submersos, desabamentos



No bairro Interlagos, 18 veículos ficaram submersos ou parcialmente submersos. Outros bairros, como Vale do Sol, Nações e Rancho Alegre, enfrentaram situações semelhantes.

O Corpo de Bombeiros também atendeu dois chamados para avaliar a necessidade de resgatar pessoas acamadas de casas invadidas pela água. Uma idosa precisou de atendimento médico após a casa ser inundada, e sua filha, que relatou sentir dores no peito, foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Danos estruturais



Quatro residências tiveram parte de suas estruturas comprometidas pelas chuvas. Um muro de divisa caiu entre duas casas vizinhas, e outros dois muros de arrimo romperam. Apesar dos danos, não houve vítimas relacionadas aos desabamentos.





Os bombeiros registraram seis pedidos de vistorias em locais com risco de queda ou desabamento devido às chuvas. As ocorrências afetaram principalmente os bairros: Belo Vale, Bom Pastor, Campina Verde, Centro, Esplanada, Interlagos, Ipiranga, L. P. Pereira, Nações, Mangabeiras, Ponte Funda, Rancho Alegre, Vale do Sol e Vila Belo Horizonte.





Rua no bairro Nossa Senhora das Graças virou Reprodução/Redes Sociais

Monitoramento



O Corpo de Bombeiros, juntamente com a Defesa Civil Municipal e outros serviços de emergência, segue monitorando a situação.

“Pedimos à comunidade que permaneça atenta às orientações das autoridades locais e evite áreas de risco, bem como a exposição a situações potencialmente perigosas”, reforçou um representante das autoridades.

Alerta extremo



A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta extremo para chuvas intensas com risco de enchentes e inundações em Divinópolis. A mensagem foi enviada por celular a todos os moradores na noite de terça-feira, após os diversos alagamentos registrados.

Em nota, a Prefeitura de Divinópolis informou que a chuva da tarde de terça-feira (14/1) não estava prevista. Por isso, a Defesa Civil do Estado emitiu o alerta, uma vez que havia possibilidade de novos episódios semelhantes nas horas seguintes.





Carros foram arrastados e ficaram submersos Reprodução/Redes Sociais

Previsão do tempo



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições climáticas desta quarta-feira (15/1) continuam favoráveis às típicas pancadas de verão, que podem ser localmente intensas em Divinópolis e região.

*Amanda Quintiliano especial para o EM