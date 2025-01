Com o impacto das colisões, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens

Um caminhoneiro, de 37 anos, ficou preso às ferragens depois de perder o controle de um caminhão baú e bater nas traseiras de um carro e de uma carreta na Rodovia MGC 135, no município de Bocaiúva, no Norte de Minas, na tarde dessa terça-feira (14/1).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a guarnição do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros em Bocaiúva foi acionada para atendimento de colisão de veículos por volta das 16h45, na altura do quilômetro 435 da rodovia.

Ao chegar ao local, os militares se depararam com um caminhão, carregado com rolamentos de máquinas pesadas, que colidiu na traseira dos dois outros veículos – os três no sentido de Bocaiúva.

De acordo com as investigações, o motorista do caminhão baú perdeu o controle, bateu na traseira do carro e, na sequência, na carreta. Os ocupantes do veículo de passeio, um homem de 74 anos e uma mulher de 65, e o motorista da carreta, de 34, não se feriram e não precisaram de atendimento médico.

Já o condutor do caminhão ficou retido no veículo depois das colisões. De acordo com os militares, ele foi encontrado consciente e com fraturas expostas nos membros inferiores direito e esquerdo.

Os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento veicular e, em parceria com os socorristas da Concessionária ECO 135, conseguiram imobilizar e retirar a vítima do caminhão. O motorista recebeu atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado à Santa Casa de Montes Claros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Uma guarnição da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) esteve no local e realizou a sinalização da via e guarda dos pertences das vítimas, enquanto duas ambulâncias da ECO 135 também ficaram responsáveis pela sinalização, além da retirada dos veículos e liberação da via.