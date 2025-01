SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filipe Carielo, prefeito da cidade de Carmo do Rio Claro, no interior de Minas Gerais, publicou uma medida que proíbe a reprodução de músicas do funk em passeios recreativos com crianças e jovens.





No decreto, ele cita a "Carreta Furacão da Alegria", grupo que desfila pela cidade trajando fantasias e performando coreografias -e inspirado, como outros, pela "Carreta Furacão" que surgiu no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto - e afirma que a proibição se estende a qualquer canção com conteúdo pornográfico ou linguajar obsceno.





Essa não é a primeira vez que Carielo chama a atenção por suas manifestações contra o gênero musical. Na semana passada, ele já havia proibido o funk em escolas municipais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia