Um idoso, de 95 anos, e sua acompanhante, de 59, foram socorridos pelo helicóptero da Polícia Militar de Minas Gerais após serem vítimas de picadas de abelhas, em Coqueiros, na zona rural de Açucena, no Vale do Rio Doce, nesta terça-feira (14/1).

O resgate precisou ser feito por via aérea, pois os acessos terrestres à localidade estavam interrompidos devido às chuvas que atingem a região. Segundo a PM, os dois sofreram múltiplas picadas e precisavam de socorro urgente, especialmente o idoso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A PM informou que, com a melhora nas condições meteorológicas, a aeronave decolou da base da Polícia Militar em Governador Valadares às 17h30, pousou na localidade, embarcou as vítimas e as levou para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, onde chegaram por volta das 18h10.