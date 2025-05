Padrasto é suspeito de jogar enteado pela janela de prédio em Minas

Um menino de quatro anos de idade caiu da janela do quinto andar de um prédio em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesse sábado (10/5), e sobreviveu. O padrasto da criança, um homem de 25 anos, foi preso em flagrante sob suspeita de ter jogado o enteado pela janela.

Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas ouviram gritos vindo do apartamento momentos antes da queda. Uma vizinha contou que viu o homem segurando a criança do lado de fora da janela, antes de a queda acontecer.

O menino foi encontrado consciente, em estado de choque, com uma escoriação leve no queixo. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Regional de Patos de Minas. Ainda no colo da mãe, o menino disse que “o mano”, apelido do padrasto, o havia jogado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a criança também relatou que o padrasto lhe perguntou: “Você quer pular da janela?”, ao que ele respondeu que não. Apesar disso, o homem teria o segurado do lado de fora da janela.

A mãe da criança contou à polícia que estava tomando banho quando ouviu os gritos do filho. Disse ainda que o companheiro havia consumido bebida alcoólica e fumado maconha ao longo do dia, e que faz uso "ocasional de cocaína".

Ela relatou ainda que o namorado costumava fazer “brincadeiras de mau gosto” com a criança. Após a queda, o suspeito fugiu com o celular da mulher, mas foi contido por vizinhos até a chegada da polícia. Ele foi preso em flagrante.

O casal havia se mudado para o apartamento no bairro Ipanema poucas horas antes do crime. O homem alegou que apenas brincava com o enteado, mostrando a vista da janela, e que a queda foi acidental. Disse ainda que considera o menino como um filho.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investiga a versão apresentada e analisa os depoimentos de testemunhas, da mãe, do suspeito e da própria criança, prestados a um delegado da Polícia Civil de forma on-line.