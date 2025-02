Turista dá à luz e joga bebê pela janela de hotel

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um bebê morreu ao ser jogado pela mãe da janela de um hotel em Paris, na França, nesta segunda-feira (24/2). A mulher é uma estudante americana de 18 anos, que estava na França a turismo. O recém-nascido ainda estava com o cordão umbilical fixado, segundo informações da polícia local.

A mãe deu a luz no quarto do hotel e depois jogou o bebê da janela, localizada no segundo andar. "O recém-nascido recebeu atendimento emergencial, mas não sobreviveu", afirmou a promotoria, confirmando uma informação da revista Paris Match.

O bebê morreu às 7h45 (3h45, no horário de Brasília) no hospital parisiense Robert Debré. Segundo a polícia, a corporação foi chamada depois do recém-nascido ter sido encontrado enrolado em um pano do lado de fora da hospedagem.

As autoridades investigam o caso como homicídio. A mulher foi presa e levada para um hospital para ser operada após o parto.

De acordo com a Paris Match, a jovem estava em uma viagem de estudos em Paris, com outros estudantes dos Estados Unidos.