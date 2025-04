MG: seis pessoas são indiciadas por drogar e matar homem

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Seis suspeitos, com idades entre 23 e 36 anos, foram indiciados pela Polícia Civil (PCMG), nesta segunda-feira (14/4), pelo assassinato de um homem de 54 anos. O corpo foi encontrado na residência dele, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em 15 de janeiro de 2024, com perfuração de tiro no peito.

Segundo a polícia, os suspeitos armaram uma emboscada, induzindo a vítima ao consumo de drogas até que perdesse a consciência. Depois, no quarto da casa, atiraram contra o homem.

A motivação, segundo os investigadores, eram desavenças ligadas ao tráfico de drogas. A vítima estaria interferindo nas atividades de uma organização criminosa que atuava em uma região e era acusada por integrantes do grupo de abusos sexuais contra mulheres.

Os suspeitos foram indiciados por homicídio qualificado, por motivo torpe, emboscada e impossibilidade de defesa da vítima e por integrar organização criminosa armada.

