Um motorista ficou ferido depois de perder o controle da direção e cair em um barranco na rodovia MGC-267, na altura de Conceição do Rio Verde, no Sul de Minas Gerais. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (13/4).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o controle do carro, de modelo Honda Civic, foi perdido em uma curva na zona rural do município, por volta das 4h.

O carro seguia no sentido de Cambuquira e caiu de um talude de aproximadamente oito metros de altura.

O motorista ficou preso às ferragens. Segundo os militares, foi preciso estabilizar o veículo e cortar as portas para o desencarceramento do motorista. Depois de retirado, ele foi estabilizado em uma prancha longa.

A vítima ficou sob os cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou para o hospital da Santa Casa de São Lourenço para avaliação médica.

