Homens são ejetados de carro em capotamento e sobrevivem

Dois homens, de 26 e 36 anos, sobreviveram ao serem ejetados de um carro de passeio em um acidente na noite desse sábado (12/4), na BR-365, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de 36 anos relatou que conduzia o carro Fiat Pálio pela rodovia quando perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

O condutor e o passageiro foram ejetados do carro com a dinâmica do acidente. Os militares encontraram as vítimas conscientes e orientadas, apresentando escoriações e contusões leves nas regiões das costas e dos flancos.

Os dois foram atendidos pelos bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local do acidente, imobilizados e encaminhados para atendimento médico.

