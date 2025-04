Um mototaxista de 27 anos se feriu na manhã deste sábado (12/4), em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro, depois de um acidente causado por um carro que teria invadido uma via preferencial e batido em um ônibus.

O motociclista aguardava o trânsito liberar quando acabou atingido pelo carro, que havia acabado de colidir com um coletivo do transporte municipal.

De acordo com o motorista do coletivo, que prestou depoimento à Polícia Militar (PMMG), ele seguia pela Rua Prefeito Camundinho, no sentido do Bairro Nossa Senhora Aparecida, quando o carro avançou a parada obrigatória.

Ainda houve uma tentativa de desvio, mas não foi possível evitar o acidente, segundo relato do motorista. A frente do ônibus ficou danificada com o impacto.

No coletivo estavam 20 passageiros. Ninguém se feriu.

Após a colisão, o carro rodou na pista e acertou o mototaxista, que estava parado do outro lado da via. Ele teve um ferimento no braço e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o hospital.

A Polícia Militar registrou a ocorrência no local e confirmou que a documentação de todos os envolvidos estava em dia. A perícia da Polícia Civil (PCMG) também compareceu ao cruzamento e agora apura as circunstâncias do acidente.