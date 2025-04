Homem é preso após briga com vizinho e incêndio em barraco

Uma briga entre vizinhos em uma área de mata no Bairro São José Operário, em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro, terminou em prisão, incêndio criminoso e uma tentativa de homicídio na manhã deste sábado (12/4).

Um homem de 44 anos foi detido suspeito de golpear outro com um facão e atear fogo em um barraco. A vítima, de 30 anos, teve um ferimento profundo na mão, e quase perdeu um dos dedos, de acordo com informações do Boletim de Ocorrência.

A confusão foi interrompida pela Polícia Militar (PMMG), que chegou ao local por volta das 10h, após receber denúncias de tiros e brigas no cruzamento das ruas Curitiba e Guilherme Vilela. Os dois homens foram encontrados ainda em luta corporal, com uma garrucha calibre .22 e um facão jogados ao lado deles.

Os policiais conseguiram conter os envolvidos e acionaram o socorro. O homem ferido foi encaminhado ao Hospital Regional Antônio Dias, no Centro da cidade, enquanto o suspeito, que apresentava escoriações, foi levado para a Santa Casa de Misericórdia.

Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, os dois, junto com a companheira da vítima, vivem em barracos improvisados na mata da região. O conflito, segundo relatos de testemunhas à PM, começou ainda durante a madrugada.

O suspeito teria invadido o barraco do casal e feito dois disparos em direção aos dois. Apesar do pedido da mulher para que ele parasse, ele ainda teria atirado mais três vezes. Nenhum dos tiros atingiu os moradores.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).