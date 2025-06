Grande BH: idosa morre atropelada pelo próprio carro depois de estacionar

Uma idosa de 80 anos morreu atropelada pela própria Hilux na noite dessa terça-feira (10/6), na zona rural de Santa Luzia (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela havia estacionado a picape na saída do próprio sítio, na Alameda São José, no bairro Bom Destino, quando foi atingida. A suspeita é de falha mecânica.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou a vítima debaixo da roda dianteira do veículo. Segundo o boletim de ocorrência, um homem relatou que prestava serviços à idosa e presenciou a cena. Conforme o relato, a mulher, que dirigia o veículo, desembarcou e atravessou a via até o lado direito. Neste momento, ela foi atropelada e esmagada.

Câmeras de segurança da propriedade confirmam a versão. De acordo com as gravações, a idosa estacionou o veículo em uma via íngreme às 18h45, na saída do sítio. Depois que ela desceu, o veículo desceu por alguns metros e a atingiu.

Conformeo Tenente Leandro, responsável pela ocorrência, a porta dianteira da direita estava aberta no momento do acidente. Segundo o militar, na hora que carro começou a descer, a idosa foi empurrada para debaixo do carro pela porta. As rodas dianteiras estavam viradas para a esquerda, o que provocou a rota.

Ainda de acordo com o tenente, ainda não se sabe se o veículo estava desengrenado ou se o acidente foi provocado por uma falha mecânica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte no local. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) removeu o corpo, que estava debaixo da roda do veículo, e o encaminhou ao Instituto Médico-Legal (IML).

A picape foi removida ao Pátio São Pedro e passará por perícia da Polícia Civil. A suspeita é de falha mecânica. O filho da vítima ficou responsável pelos bens da idosa de dentro do veículo e pelo sítio.

As investigações seguem com a Polícia Civil.