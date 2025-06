MG: tombamento de carreta bloqueia BR-381 em João Monlevade

O tombamento de uma carreta bloqueia a BR-381 em João Monlevade (MG), Região Central do estado, na manhã desta quarta-feira (11/6). Nenhuma pessoa ficou ferida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município, o acidente aconteceu no quilômetro 356 da rodovia, na altura do Corte de Pedras, por volta das 4h10. A carreta estava sem carga.

O veículo seguia no sentido Belo Horizonte quando atravessou na pista. A causa do tombamento, porém, ainda não foi determinada.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que chove no local do acidente. "Foi na minha frente, Deus me livre", disse um motorista.

Nenhuma pessoa se feriu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme a PRF, guinchos estão em atendimento para retirada da carreta. Há fila no trecho, bloqueado nos dois sentidos.