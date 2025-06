MG: homem vai ao motel com amigo e duas mulheres e morre durante o sexo

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 38 anos morreu enquanto fazia sexo no Motel Eros, localizado no KM 81 da MG-050, em Itaúna, na Região Central de Minas Gerais. A vítima estava acompanhada de um homem e duas mulheres, segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar na manhã dessa segunda-feira (9/6).

Uma das mulheres disse à Polícia Militar ter feito uso de cocaína antes de chegar ao motel. A vítima, ainda segundo essa testemunha, cheirou loló antes e depois de dar entrada no estabelecimento.

A outra mulher relatou aos militares que fazia sexo com o homem, quando ele “travou” sobre ela, ficando com o corpo “rígido”. De acordo com o registro policial, ela contou que pediu ajuda ao amigo da vítima e à outra mulher para tirar o homem de cima dela. Em seguida, tentou realizar massagem cardíaca, mas a vítima não respondeu.

Em nota, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disse que recebeu o chamado às 8h32. O grupo havia chegado às 5h no estabelecimento, segundo a polícia.

Os socorristas encontraram o homem em parada cardiorrespiratória. A polícia registrou na ocorrência que os profissionais também realizaram manobras de ressuscitação por cerca de 50 minutos, mas a morte foi confirmada no local.

A Polícia Civil liberou o corpo após a conclusão da perícia preliminar. As três pessoas que estavam com a vítima foram levadas à delegacia, prestaram depoimento e foram liberadas.